Марина Порошенко, кандидат в депутаты Киевсовета от "Европейской солидарности" и супруга зараженного коронавирусом экс-президента Петра Порошенко, не больна Covid-19. Повторный тест на наличие коронавирусной болезни показал отрицательный результат.

Соответствующее заявление политика опубликовано в четверг, 1 октября, на сайте партии.

"Хочу сообщить, что сегодня я получила результаты повторного теста и они снова оказались отрицательными. Поэтому я продолжаю избирательную кампанию во главе команды "Европейской Солидарности" в Киевский городской совет", - цитирует Марину Порошенко пресс-служба политической силы.

29 сентября Петр Порошенко сообщил, что заболел Covid-19.

Ранее мы писали, что в последнее время бывший глава государства активно ездил по регионам перед местными выборами. "Страна" выяснила, где был и с кем общался Порошенко до того, пока не узнал о своем диагнозе.

Напомним, 3 сентября наш источник рассказал, что пятый президент Украины не пойдет на киевские местные выборы, однако вместо него участвовать в них будет его супруга Марина. Уже 16 сентября эта информация подтвердилась.

Ранее мы разбирались в том, по какому сценарию пройдут местные выборы в Киеве 25 октября и какую роль для "Евросолидарности" сыграет выдвижение Марины Порошенко в депутаты горсовета.