В четверг, 1 октября, в Нагорном Карабахе уже пятый день продолжаются активные боевые действия.

Еще вчера бои были позиционными, а сегодня с утра Азербайджан объявил об отступлении Армении. Баку сыпал цифрами о серьезных потерях Еревана. Армения же опровергла сдачу позиций. И наоборот сообщила о "приземлении" азербайджанской авиации.

Главной политической новостью дня стало совместное заявление России, США и Франции, которые сопредседательствуют в минской группе ОБСЕ по Карабаху. Они были достаточно категоричными - Армения и Азербайджан должны сесть за стол переговоров, причем без выдвижения предварительных условий. Однако по большому счету этот ультиматум был адресован основному вдохновителю конфликта - Турции.

Для многих в Украине эта новость стала холодным душем - оказывается, по ключевым вопросам ключевые страны Запада выступают с Россией консолидированной позицией. Забыв и о Крыме, и о Донбассе.

Кстати, об Украине. Минобороны Армении и Карабаха заблокировали свои сайты по причине хакерских атак через украинские айпи. Которые начались на следующий день после того, как Киев принял сторону Азербайджана в конфликте.

Обобщаем в этом материале, как прошел очередной день войны в Нагорном Карабахе и вокруг него.

Сбивали самолеты, жгли танки. Как воевали 1 октября

День начался с заявления Баку об отступлении войск Армении. Азербайджанские представители привели колоссальные цифры потери с армянской стороны, а именно:

200 танков,

около 230 артиллерийских установок,

реактивные системы залпового огня,

30 средств ПВО,

6 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов,

склады боеприпасов,

более 110 автомобилей,

один зенитно-ракетный комплекс С-300.

Свои данные Минобороны Азербайджана сопроводило видеороликом, в котором уничтожается техника противника.

В Армении с тезисами Азербайджане о своей слабости и сдаче позиций категорически не согласились. В качестве ответа было опубликовано сообщение о том, что на южном направлении линии соприкосновения они сбили вертолет ВВС Азербайджана и он упал на территории Ирана.

Вскоре появились и другие заявления о вероятных победах Еревана. По их данных, силами ПВО сбили самолеты Су-25 и вертолеты Ми-24 ВС Азербайджана.

Отдельно в Ереване отменили, что бои не останавливались, они интенсивные и с армяно-карабахским преимуществом.

"Артиллерийские бои сейчас идут по всей линии фронта с разной интенсивностью. Инициатива на военном фронте находится в руках наших ВС. Огневые точки противника подавляются", - сообщила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

В качестве подтверждения активной войны были опубликованы видеоролики.

Видео: Минобороны Армении

Также сегодня от ранения в живот скончался житель Абхазии по имени Гриша, который сопровождал французских и других иностранных журналистов. Сами представители СМИ получили ранения.

С места обстрела авто были опубликованы видеокадры. В машине нет окон, она залита кровью.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в Карабах как можно скорее вылетит самолет, который заберет раненых репортеров. С заявлением выступила и Международная федерация журналистов. В организации призвали Армению и Азербайджан обеспечить безопасность сотрудников СМИ.

Самая последние новости с поля боя - азербайджанские силы обстреляли трассу Варденис – Сотк в Армении, которая ведет в Карабах. Данные опубликовал Ереван.

Судя по имеющейся за сегодня информации - о серьезных изменениях линии фронта говорить сегодня нельзя. Война продолжает идти в позиционном режиме.

Зато на дипломатических фронтах есть серьезные подвижки.

Что означает заявление РФ США и Франции по Карабаху

Призывали к миру сегодня и три президента - Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануаль Макрон. Возглавляемые ними страны являются сопредседателями минской группы ОБСЕ по Карабаху.

Главам государств удалось прийти к консолидированной позиции, которая была оформлена в итоговое заявление. Лидеры призвали Ереван и Баку немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров, причем, без выдвижения предварительных условий.

В дополнение отдельно от себя выступил Эммануэль Макрон. Он указал, что у Франции есть факты, подтверждающие участие сирийских исламистов из Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе (Париж - главный оппонент Анкары в Евросоюзе, - Ред.)

Реакция президента Турции не заставила себя ждать. Он ответил в уже ставшей традиционной воинственной риторике: требовать прекращения боевых действий минская группа не имеет права по ряду причин.

"Минская группа, состоящая из США, России и Франции, за 30 лет не смогла решить вопрос c Карабахом. А сегодня она пытается найти путь к перемирию на фоне происходящих негативных событий, и это недопустимо. Если действительно есть желание добиться решения проблемы, то оккупанты должны покинуть эти территории, только таким образом решение будет найдено. Я обсуждал проблему Карабаха с президентами России, США и Франции, но результата нет. Наши братья не могут вернуться на свою землю. А раз результата нет, то сейчас самое время добиться его, и Азербайджан начал предпринимать шаги, чтобы самостоятельно отрезать пуповину", - начала Эрдоган.

По его мнению, недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе.

"Они должны потребовать, чтобы сначала Армения положила конец своей оккупации Нагорного Карабаха. Для нас неважны призывы двуличных стран, игнорирующих оккупацию Карабаха", - подытожил президент Турции.

Резкая реакция Эрдогана показала, что именно он по сути стал застрельщиком нового конфликта в Карабахе. И без его помощи Азербайджан бы на такое нарушение статус-кво не решился бы. А общее заявление Москвы, Парижа и Вашингтона показало, что на Западе эта игра не согласована.

Правда, позже МИД России заявил об интересном разговоре двух министров - Сергея Лаврова и его турецкого коллеги Мевлюта Чавушоглу. Там есть такая фраза:

"Министры выразили серьезную озабоченность продолжающейся вооруженной конфронтацией, высказались за немедленное прекращение боевых действий. Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов (речь о сирийских наемниках, лояльных Турции. Армения заявляет, что они воюют на стороне Азербайджана - Ред.)", - говорится в заявлении МИД РФ.

На сайте турецкого ведомства ничего об этом разговоре нет - ни подтверждений, ни опровержений. Но если россияне все изложили корректно, то Турция, несмотря на воинственную риторику Эрдогана, видимо, не исключает и компромиссных решений - то есть не войны до победного конца, а переговоров.

Не исключено, что на это повлияло согласованное заявление президентов трех стран.