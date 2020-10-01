Пользователи соцсетей в последние дни активно делятся цитатой экс-президента Петра Порошенко от февраля 2006 года, когда он заявлял, что "все проблемы с Россией закончатся 26 марта".

Так, Порошенко, являясь членом политсовета избирательного блока "Наша Украина", на пресс-конференции в Донецке заявлял, что Украина и Россия обречены дружить.

"Я вас убеждаю, уверяю вас, что все проблемы с Россией у нас закончатся 26 марта. Начнется совсем конструктивная работа, которая принесет свой результат", - утверждал Порошенко.

По его словам, "Украина и Россия являются стратегическими партнерами и обречены дружить - не просто сотрудничать, а дружить".

Напомним, "Страна" писала о том, как Порошенко в 2005 году, будучи секретарем СНБО, обещал остановить процесс закрытия русскоязычных школ и даже создать телеканал для населения Украины, которое говорит по-русски.

Также мы сообщали, что 29 сентября стало известно, что Петр Порошенко заразился коронавирусом.