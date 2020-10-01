Офис президента Украины выразил соболезнования в связи со смертью сотрудницы посольства США в Киеве. В представительстве главы государства заявили о готовности способствовать расследованию гибели женщины.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг, 1 октября.

"С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы. У нее осталось четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшей", - говорится в сообщении.

В Офисе президента добавили, что правоохранители проводят неотложные следственные действия для выяснения всех обстоятельств смерти сотрудницы американского посольства.

"Сейчас рассматривается версия как преднамеренного убийства, так и несчастного случая. Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание. Украинская власть и Офис президента в частности будут всячески способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая", - резюмировали в представительстве главы государства.

Напомним, 30 сентября сотрудница посольства США была найдена с травмой головы в Шевченковском районе Киева. Женщина скончалась в больнице.

Вчера вечером в американском дипломатическом ведомстве подтвердили смерть своей сотрудницы.