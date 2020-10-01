В городе Казатин (на украинском Козятин - Ред.) Волынской области дождь спровоцировал курьез: там размещали знак с надписью о любви к населенному пункту, но из-за дождя строители успели установить только часть: "Я люблю коз".

Об этом в Facebook сообщил местный житель Александр Крысков.

Новый знак появится на перекрестке улиц Академика Павлова и Независимости. Его устанавливают местные предприниматели и меценаты, вокруг разобьют сквер и обустроят зону отдыха.

"Территория очищается и готовится (помните, там джунгли из кустов и сорняков были) - не спешите критиковать, дождитесь завершения. Возможно с надписи поэтому и начали, чтобы вы обратили внимание и следили за процессом, а лучше, взяв лопату и ведро, пришли помочь, показав свою любовь к Казатину на деле", - написал Крысков.

Напомним, в Днепре азербайджанец организовывал для иностранцев секс-туры под вывеской научных симпозиумов.

Также мы писали о том, что в английском переводе вывески Кагарлыкского отделения полиции увидели смешную ошибку, вместо слова "отделение" там использовали "сепарирование".