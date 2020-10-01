В среду, 30 сентября, жители Краматорска Донецкой области могли наблюдать необычное природное явление - мощную пылевую бурю, подобную той, которая обрушилась на Киев этой весной. В результате стихии на улицах города ухудшилась видимость, пыль оседала на одежде местных жителей и автомобилях.

Об этом информирует местное издание Kramatorsk post.

По состоянию на вчера сайт мониторинга качества воздуха Eco-City показывал "красный" уровень загрязнения. Нормы содержания пыли в воздухе зашкаливали.

"Влияет даже на здоровых людей, и может повлечь серьезные последствия для их здоровья. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями категорически запрещено находиться на улице. Негативные последствия могут возникнуть даже при легкой физической активности. Существует риск инсульта и инфаркта", - говорилось в сообщении портала от 30 сентября.

При этом на сайте Донецкого областного департамента экологии была обнародована информация о том, что уровень пыли в воздухе Краматорска превышен уже на протяжении недели.

"В нашей ситуации все сошлось: засуха, деградация и обезвоживание грунтов в результате выращивания монокультур (подсолнечник, кукуруза), порывы ветра до 15-20 м/с, разрушение подстилающего травяного слоя ("Большая стройка", бездумное усердие коммунальных служб в борьбе с газонами)", - сказала начальник лаборатории Донецкого регионального центра по гидрометеорологии Светлана Марчук.

По ее словам, ухудшение санитарно-гигиенических условий на фоне пандемии еще более осложняет ситуацию.

В то же время очевидцы сообщали, что пылевые бури также наблюдались в Константиновке, Славянске, Святогорске и других городах региона.

Напомним, подобное природное явление наблюдалось этой весной в Ровно.

Также мы писали о пылевой буре, которая накрыла Киев в середине апреля.