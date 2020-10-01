В Виннице в областной совет баллотируется лидер националистической организации "Эдельвейс" Роман Костышин, которого подозревают в срыве закрытого тренинга по вопросам ЛГБТ для журналистов.

Об этом Костышин сообщил в Facebook

"Левый берег Винницы! Я восьмой в списке, 10-й округ! Идя в областной совет, я планирую лоббировать интересы молодежи, спорта, патриотического воспитания, помощи ветеранам украинско-московской войны и слоям населения, нуждающимся в помощи", -написал Роман Костышин.

Отметим, что 1 февраля в Виннице радикалы сорвали тренинг для журналистов, посвященный освещению ЛГБТ тематики. Хулиганы залили участников мероприятия маслом и засыпали их перьями. Позже Костышину вручили подозрение по ч. 2 ст. 296 УК (хулиганские действия, совершенные группой лиц) по факту срыва мероприятия.

Также мы писали о том, что в Запорожье, где впервые прошел марш ЛГБТ, полиция задержала радикала с пистолетом.