На Михаила Саакашвили в среду, 30 сентября, совершили покушение в киевском ресторане Fabius. Об этом "Стране" сообщил источник в полиции.

"Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана, где отдыхал бывший президент Грузии. С заточкой в руках, близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется", - рассказал источник.

В распоряжение "Страны" оказалось видео инцидента.

На нем видно, как к столу, где обедает Саакашвили, неторопливо подходит мужчина и начинает что-то говорить Михо. Его пытается оттеснить от стола один из спутников Саакашвили (видимо, охранник). Затем подходят еще двое (видимо охрана ресторана) и загораживают доступ к Михо, который продолжает сидеть за столиком.

Посетитель, который пытался подойти к Саакашвили, отходит в сторону, с ним выясняет отношения один из охранников.

В это время трое других мужчин блокируют доступ к столу. Через некоторое время злоумышленник уходит. По пути назад он приближается к столику Саакашвили и что-то говорит, делая жест рукой. Михо встает и что-то ему отвечает. После чего незваный гость идет к выходу.

Fabius - элитный ресторан на Столичном шоссе. Здесь часто отдыхают випы. Например, именно здесь нардеп Илья Кива праздновал день рождения.

Также мы сообщали, что пограничников, которые в 2018 году выдворили Саакашвили в Польшу, будут судить.