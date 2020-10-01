Российский политик Алексей Навальный подаст в суд на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова из-за его слов о том, что оппозиционер якобы работает на американские спецслужбы.

Об этом Навальный сообщил в четверг, 30 сентября, на своем сайте.

"Я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, (...) Однако здесь прямое утверждение от госчиновника (...) Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на "работу со специалистами ЦРУ". Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю", - написал Навальный.

Напомним, сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российское руководство обладает информацией, согласно которой оппозиционер сотрудничает с ЦРУ и получает оттуда "разные инструкции".

Ранее Алексей Навальный в интервью Spiegel рассказал, что подозревает в организации своего отравления президента России Владимира Путина.