Среднемесячная температура воздуха сентября 2020 года в Киеве составила 18,4 градуса тепла, что превысило климатическую норму на 4,5 градусов. Таким образом в первый осенний месяц в столице повторился рекорд 1909 года.

Такие данные приводит Центральная геофизическая лаборатория им. Срезневского на своем сайте в четверг, 1 октября.

Так, по данным метеорологов, холоднее всего было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +6,9°С.

Также метеорологи добавили, что столице всего пять дней с 18 по 20, а также 28 и 30 числа были осенними, а среднесуточная температура воздуха устойчиво осталась выше +15 градусов.

Как сообщается, на проспекте Науки выпало 31 мм осадков, что составляет две трети климатической нормы и поэтому уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки в столице.

Ранее мы писали, что в первый день осени жара в Киеве побила многолетний рекорд.

Также сообщали, какой будет погода в октябре. Дневная температура ожидается на уровне +18...+21, а в конце месяца похолодает до +9...+14. При этом в отдельных регионах ночью будет 0 градусов.