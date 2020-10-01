Из-за обострения конфликта в Нагорном Карабахе и продлением карантинных мер в Азербайджане МАУ переносит восстановление полетов в Баку на конец октября.

Об это в Facebook сообщает пресс-служба авиакомпании.

"Восстановление полетов перенесено на конец октября из-за ограничения въезда на территорию Азербайджана в связи с очередным продлением карантинных мер. Об этом сообщило правительство Азербайджана 30 сентября 2020 года, выпустив соответствующий NOTAM", - сказано в сообщении.

В авиакомпании уточнили, что МАУ намерена внимательно следить за эпидемиологической ситуацией в стране, а также за событиями в Нагорном Карабахе, чтобы не потерять возможность возобновить рейсы при условии обеспечения необходимого уровня безопасности полетов.

Напомним, ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в Ереван в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Также мы писали о том, что МАУ отменила рейсы в Израиль и отложила полеты в два европейских города.