Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого недавно выдвинули на Нобелевскую премию мира, высказался о бесполезности санкций против России, в частности санкций против строительства "Северного потока-2".

Об этом он сообщил в интервью немецкому журналу SPIEGEL.

Навальный назвал бесполезными санкции против России как страны в целом, но выступил за санкции против конкретных лиц.

На вопрос об остановке строительства "Северного потока-2" российский политик прямо не ответил, предложив Германии решать этот вопрос самой.

"Это дело Германии. Решайте сами! Санкции против России в целом бесполезны. Нам нужны наказания конкретных преступников, и я могу вам сказать, что 95% граждан России приветствовали бы их. Тогда бенефициары коррумпированной системы больше не смогут наслаждаться жизнью в Берлине", - сказал оппозиционер.

Также Навальный заявил, что Владимир Путина испортил отношение с Германией.

"Долгое время считалось невозможным, что Путин рискнет пойти на конфликтом с Берлином. Это осталось в прошлом, как и время, когда вы не могли себе представить возможность политических убийств в России. Поразительно ясные слова правительства Германии, скорее всего, имеют мало отношения к моей персоне. Это осознание того, по какому опасному пути идет Россия. Если Кремль впервые принял участие в таких операциях, то почему бы не нейтрализовать немецкого политика, который выступает, например, против Nord Stream 2?" - спрашивает Алексей.

Напомним, раннее мы сообщали о том, что Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе Дании.

Также мы рассказывали об отношении Владимира Зеленского к строительству СП-2, который он считает угрозой единству Европы.