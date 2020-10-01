Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что позиция его уже бывшего заместителя Витольда Фокина по Донбассу объясняется "длительным отсутствием в информационно-политическом пространстве".

Об этом он заявил в комментарии ТСН.

Так, по словам Кравчука, он стремился не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Фокина, поэтому с ним состоялся разговор.

"Знали или не знали, что такая позиция Витольда Павловича? Ну а кто ее мог знать, если он нигде не участвовал в таких политических дебатах, вы его что видели где-то на телешоу до этого? Видели? Нет. То есть определить его позицию, я не знаю, могли не могли. Как и неправильно говорить, когда начали такое говорить, мол, Фокин выражает позиции президента или Ермака, или еще кого-то. Ну это уже полная ерунда. Президент открыто участвует во всех переговорах, выступает. Что, ему нужен какой-то спикер, в данном случае в виде члена делегации ТКГ?", - отметил он.

Кравчук также заявил , что вопрос замены Фокина пока не обсуждался. Он не уверен, что это нужно делать прямо сейчас, но обещает при необходимости принимать активное участие в назначении.

"Главная задача, которая была поставлена ​​перед Витольд Павлович, - это установить информационные и другие контакты, или, как это еще называют, дискуссии на уровне гражданского общества, или пока на уровне политикума, на уровне людей, которые вышли из оккупированных территорий Донбасса. А их 1,7 млн, живущих на подконтрольной Украине территории. А те живут на неподконтрольной. И установить между ними контакт и дискуссии, и искать, как лучше решить основной вопрос - мира. Ну, пока нам это не удалось. И я не думаю, что это так просто и так легко сделать, как бы этого хотелось. Поэтому я не вижу такой быстрой реакции, чтобы завтра искать замену. Мы подумаем над этим вопросом", - сказал Кравчук.

Отметим, что позиция Фокина по вопросам Донбасса была хорошо известна еще до его назначения в ТКГ. Он о ней неоднократно рассказывал в интервью украинским СМИ. "Страна" еще в августе делали подборку этих заявлений.

Напомним, во вторник, 29 сентября, Витольд Фокин, выступая вчера в Раде, еще раз повторил свой тезис о том, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей. Также он заявил, что главным виновником продолжительного конфликта на востоке Украины является экс-президент Петр Порошенко. Кроме того, Фокин высказал мнение, что причастность России к военному конфликту на Донбассе не доказана. За эти заявления его раскритиковал глава МВД Арсен Аваков и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Уже в среду, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Фокина с должности зампреда украинской делегации в ТКГ.