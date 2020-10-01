Президент Владимир Зеленский не связывает пожары в Луганской области с обстрелами сепаратистов, но при этом не может пока назвать причину возгораний. Также он считает, что Украина переживает не лучший год относительно природных катаклизмов. Об этом он заявил на брифинге в Ровенской области, передает РБК-Украина.

По словам президента, по факту пожара на Луганщине открыто уголовное дело, а причины инцидентавыясняют правоохранители.

"Я бы обстрелами не объединял вопрос пожаров. Первое", – сказал Зеленский.

По его данным, спасательная техника к местам пожаров доезжает быстро.

Напомним, пожары, которые разгорелись в Луганской области 30 сентября, унесли жизни девяти человек, еще 14 госпитализированы.

Также мы сообщали, что из-за пожаров в Луганской области загорелся пункт пропуска "Станица Луганская".