Президенты Российской Федерации, Франции и США призвали руководителей Армении и Азербайджана немедленно прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля в четверг, 1 октября.

Так, Владимир Путин, Эмануэль Макрон и Дональд Трамп выступили с заявлением в качестве глав государств - сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта", - говорится в их заявлении.

Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

"Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - добавили в заявлении.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. "Страна" писала о том, что происходит на третий день войны в регионе.

Также мы сообщали, что Совбез ООН выступил с заявлением о том, что Армения и Азербайджан должны немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе.