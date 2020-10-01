Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко отреагировал на слова своей коллеги Марьяны Безуглой, которая назвала его бандитом.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По мнению Тищенко, выпад Безуглой в его сторону объясняется "неразделенной любовью, которая ведёт к психическим расстройствам".

"Наша севрюга протухла в который раз", - сказал Тищенко.

По его словам, Безуглая работает на Сороса и скоро примкнет к "сестре по разуму" Софии Федыне.

Напомним, "Страна" подробно писала о скандале среди "слуг". Нардеп Марьяна Безуглая в партийном чате написала, что считает "Тищенко бандитом и тем, кто прикрывается именем президента".

Также мы сообщали о том, что конфликт произошел после эфира на телеканале "Наш", в ходе которого Безуглая критиковала Тищенко и комментировала включение нардепа в состав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.