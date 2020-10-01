"Наша севрюга протухла в который раз". Тищенко отреагировал на слова Безуглой, которая назвала его бандитом
Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко отреагировал на слова своей коллеги Марьяны Безуглой, которая назвала его бандитом.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.
По мнению Тищенко, выпад Безуглой в его сторону объясняется "неразделенной любовью, которая ведёт к психическим расстройствам".
"Наша севрюга протухла в который раз", - сказал Тищенко.
По его словам, Безуглая работает на Сороса и скоро примкнет к "сестре по разуму" Софии Федыне.
Напомним, "Страна" подробно писала о скандале среди "слуг". Нардеп Марьяна Безуглая в партийном чате написала, что считает "Тищенко бандитом и тем, кто прикрывается именем президента".
Также мы сообщали о том, что конфликт произошел после эфира на телеканале "Наш", в ходе которого Безуглая критиковала Тищенко и комментировала включение нардепа в состав Трехсторонней контактной группы по Донбассу.