В воскресенье, 4 октября, в Украине отмечают День учителя. Каждый год этот праздник выпадает на первое воскресенье октября, поэтому у него плавающая дата.
Собрали красивые и прикольные открытки, картинки и поздравления с Днем учителя.
Что важно знать
В День учителя поздравляют всех, кто связан с преподаванием - школьных учителей, преподавателей вузов, колледжей, профтехучилищ, репетиторов.
Обычно в этот день проводят концерты, устраивают дни самоуправления, дарят цветы, конфеты, книги, подписывают открытки. Правда, в последние годы Минобразования рекомендует учителям в этот день не принимать никаких подарков и в некоторых школах учеников заранее об этом оповещают.
Кстати, в понедельник, 5 октября, есть еще один повод для поздравлений, ведь в мире отмечают World Teachers' Day, то есть всемирный день учителя.
Открытки, картинки и поздравления
Благодарим за труд, упорство и вдохновение учить.
Желаем жить, любить, смеяться,
и от души нас всех любить)
Спасибо за внимание, терпение, доброту и веру в нас. С Днем учителя!
Учитель - тот, кто свет несет.
Желаю жизни без невзгод.
Пусть ученики радуют достижениями, а школа станет местом, куда хочется приходить каждое утро. С Днем учителя!
В школу я иду вприпрыжку,
достаю тетрадку, книжку.
Жду, когда меня научат
Быть умней, добрее, лучше.
Шорох книжек и звонок, начинается урок.
Пусть учителя всегда не подводит доброта.
Желаю радости, добра,
светить, как солнце, ярко.
Я в День учителя несу
открытки и подарки.
Призвание учителя - непростой путь, полный трудностей, разочарований, рутины. Но по дороге неизменно будут встречаться сокровища - благодарность, радость и наблюдения за тем, как кто-то вырос и взлетел.