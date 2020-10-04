В воскресенье, 4 октября, в Украине отмечают День учителя. Каждый год этот праздник выпадает на первое воскресенье октября, поэтому у него плавающая дата.

Собрали красивые и прикольные открытки, картинки и поздравления с Днем учителя.

Что важно знать

В День учителя поздравляют всех, кто связан с преподаванием - школьных учителей, преподавателей вузов, колледжей, профтехучилищ, репетиторов.

Обычно в этот день проводят концерты, устраивают дни самоуправления, дарят цветы, конфеты, книги, подписывают открытки. Правда, в последние годы Минобразования рекомендует учителям в этот день не принимать никаких подарков и в некоторых школах учеников заранее об этом оповещают.

Кстати, в понедельник, 5 октября, есть еще один повод для поздравлений, ведь в мире отмечают World Teachers' Day, то есть всемирный день учителя.

Открытки, картинки и поздравления

Благодарим за труд, упорство и вдохновение учить.

Желаем жить, любить, смеяться,

и от души нас всех любить)

Спасибо за внимание, терпение, доброту и веру в нас. С Днем учителя!

Учитель - тот, кто свет несет.

Желаю жизни без невзгод.

Пусть ученики радуют достижениями, а школа станет местом, куда хочется приходить каждое утро. С Днем учителя!

В школу я иду вприпрыжку,

достаю тетрадку, книжку.

Жду, когда меня научат

Быть умней, добрее, лучше.

Шорох книжек и звонок, начинается урок.

Пусть учителя всегда не подводит доброта.

Желаю радости, добра,

светить, как солнце, ярко.

Я в День учителя несу

открытки и подарки.

Призвание учителя - непростой путь, полный трудностей, разочарований, рутины. Но по дороге неизменно будут встречаться сокровища - благодарность, радость и наблюдения за тем, как кто-то вырос и взлетел.