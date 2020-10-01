Врачи оценивают состояние Владимира Балуха как стабильное. Фото: Facebook/ Балух Володимир

Бывший заключенный в России Владимир Балух, которого в начале сентября избили в столичном Гидропарке, постепенно приходит в себя. Он уже открывает глаза. 

Об этом 1 октября в Facebook сообщила нардеп Ирина Геращенко.

Так, она сообщила, что, по данным лечащих врачей Балуха, он уже открывает глаза, двигает руками и ногами. 

"Динамика позитивная! Нужно время! Занимаемся!" - сказано в сообщении. 

Геращенко рассказала о состоянии Балуха. Скриншот фейбсук-страницы нардепа

Напомним, Владимира Балуха избили в Гидропарке в Киеве в ночь на 8 сентября. У него украли телефон и банковскую карту. Сам Балух получил тяжелую черепно-мозговую травму, врачи ввели его в медикаментозную кому.

Позже правоохранители задержали подозреваемого в нападении. Мужчина заявил, что конфликт между ним и Балухом возник на бытовой почве. Его арестовали без права внесения залога.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться