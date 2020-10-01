В Кремле назвали безосновательным заявление российского политика Алексея Навального о том, что его отравление якобы организовал президент РФ Владимир Путин. Российское руководство обладает информацией, согласно которой оппозиционер сотрудничает с американскими спецслужбами и получает оттуда "разные инструкции".

Об этом во время общения с журналистами в четверг, 1 октября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Так, на вопрос, есть ли в Кремле данные о том, что Навальный работает с западными спецслужбами, Песков ответил: "Ну, скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки"

По словам представителя президента России, "это не первый раз", когда Навальному "дают разные инструкции".

Также Песков прокомментировал заявление Навального немецкому изданию Spiegel касательно того, что за его отравлением стоит Путин.

"Мы считаем, что подобные обвинения в адрес президента России являются абсолютно безосновательными и недопустимыми. Более того, я скажу, ряд этих высказываний в упомянутой публикации мы считаем абсолютно оскорбительными и также неприемлемыми", - сказал пресс-секретарь.

После Песков добавил, что у Кремля есть информация о том, что "вот эти инструкторы (предположительно ЦРУ - Ред.) с ним (Навальным) трудятся в эти дни".

"Просачивалась даже какая-то информация в интернет, она и в Германии просачивалась, и у нас она была. Инструкторы работают. Инструкции, которые пациент получает, очевидны. Такие линии поведения мы видели не раз, здесь нечего скрывать", - заверил представитель Путина.

Он также отметил, что риторика, которую выбрал Навальный, "граничит с оскорблениями" и является "известным способом тех, кто хочет поставить себя на один уровень с первым лицом государства".

"Реальными конкурентами президента по политической борьбе являются совсем другие люди и другие силы — и они не квази-, не маргинальная, а настоящая оппозиция. Именно поэтому, исходя из того, что я сказал, мы не считаем возможным участвовать в какой-либо дискуссии и в дальнейшем не имеем в виду делать какие-то комментарии и заявления на этот счет", - сказал Песков.

Также пресс-секретарь Кремля отказался отвечать на вопрос журналиста о том, безопасно ли сейчас Навальному возвращаться в Россию.

Ранее Алексей Навальный в интервью Spiegel рассказал, кого подозревает в организации своего отравления. "Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", - заявил оппозиционер.

Напомним, Навальный пробыл в коме с 20 августа по 7 сентября. Его госпитализировали с рейса из Томска в Москву в омскую больницу. Через два дня его направили на лечение в берлинскую клинику Charite. Врачи выписали Навального 23 сентября. Германия и ряд зарубежных экспертов утверждают, что политика отравили ядом из группы "Новичок", российские врачи отрицают эту версию.