Датское энергетическое агентство выдало Nord Stream 2 AG разрешение на эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" на континентальном шельфе Дании.

Об этом говорится в сообщении агентства в четверг, 1 октября.

Так, данное разрешение действительно при соблюдении ряда условий, касающихся безопасности. При этом условия разрешения на строительство, выданного 30 октября 2019 года, сохраняются в части эксплуатации.



Как сообщается, трубопровод может быть запущен только после того, как хотя бы одна его часть пройдет испытания и получит соответствующее разрешение.



Ранее мы писали, что министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что есть основания полагать, что в ближайшее время строительство "Северного потока-2" будет завершено.

Также сообщали, что в конце июля сенат США поддержал новые санкции против строительства газопровода.