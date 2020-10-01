Московские компании обязали вернуть сотрудников на удаленку
Сергей Собянин, мэр Москвы, где с 28 сентября ужесточен карантин, обязал всех работодателей своего города перевести на удаленную работу 30% сотрудников, а также всех, кто страдает хроническими заболеваниями или чей возраст больше 65 лет.
Об этом он сообщает на своем официальном сайте.
С 5 октября в Москве требование перевода на удаленную работу становится обязательным. Исключение сделают только для медицинских учреждений и некоторых других стратегических отраслей.
Собянин также выражает надежду, что таких мер будет достаточно для снижения роста заболеваемости и более тяжелые решения не понадобятся.
Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, почему Владимир Зеленский объявил о второй волне коронавирус в Украине и угрозе тотального карантина.
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