Сергей Собянин, мэр Москвы, где с 28 сентября ужесточен карантин, обязал всех работодателей своего города перевести на удаленную работу 30% сотрудников, а также всех, кто страдает хроническими заболеваниями или чей возраст больше 65 лет.

Об этом он сообщает на своем официальном сайте.

С 5 октября в Москве требование перевода на удаленную работу становится обязательным. Исключение сделают только для медицинских учреждений и некоторых других стратегических отраслей.

Собянин также выражает надежду, что таких мер будет достаточно для снижения роста заболеваемости и более тяжелые решения не понадобятся.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, почему Владимир Зеленский объявил о второй волне коронавирус в Украине и угрозе тотального карантина.

Также мы писали о том, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о возможности введения жесткого карантина после или накануне местных выборов.