Нардепы из фракции "Слуги народа", которые в пятницу после Рады собрались на линию разграничения на Донбассе, отменили поездку.

Об этом со ссылкой на источник во фракции сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"На Донбасс никто не едет. Могут писать о коронавирусе, о чем угодно, но правда такова: многие боятся. У некоторых страх вообще до абсурда доведен. Мол, мы поедем, по нам жахнут и будут перевыборы. Якобы это такой план. Но это бред, конечно, просто боятся ехать. Вот и все. Поездку не перенесли на конкретную дату. Вряд ли вся фракция поедет когда-то, но есть депутаты, которые хотели бы съездить, но их немного", - сообщил источник.

Напомним, "Страна" уже писала о том, что "слуги народа" не хотели ехать всей фракцией на Донбасс, а из 250 депутатов монобольшинства в поездку собирались максимум 50.

Также мы писали о том, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский встретился с представителями ОБСЕ на Донбассе.