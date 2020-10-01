Признанный виновным в совершении смертельного ДТП и осужденный на 8 лет колонии российский Артист Михаил Ефремов заявил о давлении на него во время судебного процесса со стороны адвоката Эльмана Пашаева. Об этом говорится в письме, которое актер из СИЗО-5 написал судейской коллегии Московского горсуда. Таким образом он решил лично обратиться к судьям, которые будут рассматривать апелляционную жалобу на приговор первой судебной инстанции.

"Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим. Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Э.Пашаева", - говорится в письме.

Также в своем послании Ефремов пишет, что адвокат Эльман Пашаев во время суда убеждал его в отсутствии доказательств, свидетельствующих против него.

Михаил Ефремов указывает, что признает вину и просит смягчить приговор Пресненского суда Москвы до пределов, не связанных с лишением свободы.

"Также прошу суд удовлетворить мое ходатайство о моем личном участии в рассмотрении в отношении меня головного дела судом апелляционной инстанции", - говорится в письме.

снять с рассмотрения жалобы, поданные его прежними адвокатами. Письмо в суд актер прислал из СИЗО-5. Он полностью отказывается от своих защитников, Пашаева и Шаргородской. Кроме того, актер уже выплатил 800 тысяч по иску старшего сына погибшего Захарова

Напомним, Ефремова приговорили к восьми годам колонии за совершение смертельного ДТП в центре Москвы.

После провала защиты артиста и последовавшего в результате этого приговора Минюст России предложил прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал подсудимого актера.

Сам Ефремов заявил, что не ожидал такого приговора и добавил, что Пашаев его "подставил". Недавно у актера появился новый адвокат Роман Филиппов, который намерен просить суд смягчить приговор до условного срока.