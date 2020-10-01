Нардепы предлагают Раде отменить административную ответственность за изготовление самогона для собственных нужд, так как государство не может ограничивать "естественное право граждан производить из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки".

Соответствующий проект закона №4153 обнародован на сайте парламента.

Инициатором документа выступила группа нардепов во главе с председателем Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой. Депутаты предлагают отменить статьи 176 и 177 КУоАП, запрещающие изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашней выработки. Кроме того, украинцам хотят разрешить изготавливать и хранить без цели сбыта самогонные аппараты.

"На сегодняшний день по данному вопросу не должна устанавливаться ответственность, если человек исключительно для собственного потребления производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, это его естественное право, которое не может быть ограничено государством. Каждый человек имеет право пользоваться плодами своего труда для удовлетворения собственных потребностей", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, "Страна" писала о том, как украинские и британские ученые выгнали крафтовый самогон на чернобыльской воде.

Также мы сообщали, что Кабмин хочет привязать акциз на алкоголь и экологический налог к прогнозу инфляции в Украине.