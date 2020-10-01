Беларусь назвала позицию Украины о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом республики "недружественным жестом".

Об этом говорится в заявлении белорусского посольства в Украине, опубликованном на странице в Facebook, в четверг, 1 октября.

"Заявления Верховной Рады Украины, Офиса президента Украины, министра иностранных дел Украины, а также многочисленные публичные высказывания руководства Украины и ряда украинских официальных лиц высокого ранга о внутриполитической ситуации в Республике Беларусь, легитимности президента Республики Беларусь, обстановке на белорусско-украинской государственной границе, призывы к проведению новых выборов президента Республики Беларусь, обсуждение вопроса о применении к Республике Беларусь санкций по надуманным основаниям рассматриваются как чрезвычайно недружественные жесты со стороны Украины, не способствующие сохранению доверия в белорусско-украинских отношениях, и попытка вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь", - сказано в сообщении.

Также в посольстве добавили, что соответствующие заявления политиков и общественных деятелей могут привести к сворачиванию экономического сотрудничества между странами.

Напомним, 23 сентября прошла церемония инаугурации Лукашенко в Минске. Там присутствовали всего несколько сотен человек - высшие чиновники, парламентарии, руководители СМИ и деятели науки, культуры и спорта.

Мы сообщали, что кроме Украины, также несколько стран отказались признавать Лукашенко президентом Беларуси. Среди них отказалась Словакия, Германия, Латвия и Литва, США, Евросоюз и Норвегия.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отметил визит в Беларусь после признания главы республики нелигитимным.