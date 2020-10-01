Прибытие президента Украины Владимира Зеленского ожидают в пятницу, 3 октября, в Черновицкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной организации на своей странице в Facebook.

Президент планирует приехать в Черновицкую область с рабочим визитом в пятницу, - говорит пресс-служба в своем сообщении.

Напомним, ранее мы рассказывали, что сегодня, 1 октября, Зеленский осуществляет рабочую поездку в Ровно. Основными целями которой являются инспекция строительства северного обхода в городе и участие в совещании по состоянию и проблемам развития водохозяйственного комплекса.

Также мы сообщали о двухдневной поездке президента в Закарпатье, где, помимо главных целей он побывал на местном производстве и провел встречу с представителями ведущих компаний.