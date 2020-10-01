Венедиктова съехала со своей квартиры в целях безопасности. Фото: facebook.com

На балкон квартиры генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой  с помощью дрона подбросили окровавленных мертвых птиц. Об этом она написала в посте, в которым она объяснила переезд своей семьи в резиденцию президента Украины, расположенную в Пуще-Водице.

"Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых я сейчас раскрывать не намерена", - призналась генпрокурор. 

Напомним, Венедиктова заявила, что переехала в резиденцию президента в целях безопасности, намерена оплатить аренду и обещала скоро покинуть этот дом. 

Ранее "Страна" писала о том, что Венедиктова пообещала иностранцам честное проведение конкурса на руководителя САП.

Также мы сообщали, что на госдаче, где поселилась Венедиктова, большой особняк и персональное озеро.

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