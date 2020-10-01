Из-за пожаров в Луганской области загорелся пункт пропуска "Станица Луганская". Видео
Огонь повредил элементы инфраструктуры в пункте пропуска "Станица Луганская" на Донбассе. Спасатели пытаются локализовать возгорание.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
"Сейчас в контрольно-пропускном пункте уже частично повреждены элементы инфраструктуры. К месту пожара прибыли пожарные команды ГСЧС, с которыми пограничники принимают все меры для локализации возгорания", - сказано в сообщении.
Ситуация на КПВВ осложнена из-за сильных порывов ветра. Кроме того, по данным Станично-Луганской райгосадминистрации, уже загорелись деревянные навесы в пункте пропуска. Ппламя уже перекинулось на ул. Донецка и Ломоносова вдоль КПВВ.
"Привлечены подразделения ГСЧС и техника для подвоза воды с КП "Теплосервис", - сообщает райгосадминистрация.
Напомним, из-за пожаров началась детонация боеприпасов на КПВВ "Станица Луганская". Пропуск граждан был приостановлен.
Также мы писали, что пожары в Луганской области, которые разгорелись 30 сентября унесли жизнь уже девяти человек.