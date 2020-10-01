Сегодня в Англии официально вступил в силу запрет на одноразовые пластиковые трубочки и мешалки для напитков, а также на самые опасные гигиенические средства - ватные палочки. Предприятиям теперь запрещается их продавать или поставлять.

Об этом в четверг, 1 октября, сообщило министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании.



"Это еще один значительный шаг в борьбе правительства против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который сделает чище окружающую среду и наши океаны. Месяц назад правительство повысило стоимость одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах до десяти пенсов (с пяти), сегодня же вступает в силу новая мера", - говорится в заявлении ведомства.

По данным министерства, каждый год в одной только в Англии используется 4,7 миллиардов пластиковых трубочек, 316 миллионов ложек и палочек для размешивания напитков и 1,8 миллиарда ватных палочек на пластиковой основе. Большая часть этого в итоге оказывается в мировом океане.



"Запрещая эти предметы, мы защитим подводную жизнь и станем ближе к реализации 25-летнего плана по полному исключению пластиковых отходов", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что ранее планировалось ввести данный запрет в апреле, однако это реализация данной инициативы были отложена из-за пандемии Covid-19.

Ранее мы писали о том, что Канада с 2021 года ужесточает борьбу за экологию и запретит использование предметов одноразового потребления, произведенных из пластика. Конкретные продукты, которые будут подпадать под запрет, будут определены по результатам специальных исследований.

Напомним, в прошлом году Европарламент окончательно одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика.