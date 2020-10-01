Около трети украинцев на предстоящих местных выборах намерены отдать свой голос за действующего главу своего населенного пункта. При этом еще примерно треть жителей страны будут поддерживать другого кандидата.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, 25-28 сентября социологи опросили 5 тысяч совершеннолетних украинцев, проживающих во всех регионах страны, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

Оказалось что на выборах глав населенных пунктов голоса распределяться таким образом:

за действующего главу населенного пункта голоса отдаст 31% украинцев,

за другого кандидата - 34%,

не определились - 35%.

При этом большая часть (58%) тех, кто готов поддержать действующего мэра или сельского главу отмечают, что сделают они это, так как считают его сильным руководителем, 16% выбирают его из-за того, что считают хорошим человеком, 20% - из-за того, что другие кандидаты хуже.

Кроме того, социологи выяснили, что более 90% респондентов знают, кто является их городским/сельским главой, а 60% лично встречали главу своего населенного пункта (прежде всего речь идет о жителях сел).

Напомним, социологи выяснили, что в рейтинге партий на местных выборах лидируют "Слуга народа", "Оппоплатформа" и "Евросолидарность".

Также мы писали о том, что во второй тур с Кличко на местных выборах может выйти Александр Попов.