По состоянию на четверг, 1 октября, в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеют 682 человека, из которых 91 случай добавился за последние сутки. Также 180 новых случаев вируса подтверждено среди правоохранителей системы МВД, а всего с начала пандемии подтверждено практически 6 тысяч случаев болезни в Министерстве внутренних дел.

Об этом сообщает Командование медицинских сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook и официальный сайт МВД.

Всего среди работников МВД зафиксировано 5948 случая COVID-19, выздоровело 5363 человека, 16 умерли от осложнений в следствии болезни.

Самое большое количество заболевших среди работников правоохранительных органов за сутки выявлено в Черкасской (+16) и Сумской областях (+10), а также в Киеве (+35).

"По состоянию на 10:00 1 октября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванную коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 682 человека", - сказано в сообщении Командования медицинских сил ВСУ.

В медицинских учреждениях находятся 20 из них, а на домашнем лечении 71. Летальных случаев за время пандемии коронавируса в ВСУ было 10, а выздоровели 2284 человека.

Напомним, что ранее мы писали, что в Украине второй день - антирекорд по количеству зараженных Covid-19.

Также ВОЗ сообщил, что суточное заражение Сovid-19 в Украине может вырасти до 9 тысяч человек.