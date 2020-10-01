В пятницу, 2 ноября, погода в Украине будет облачной и влажной с периодическими осадками. В то же время сухо будет в восточных областях.

Об этом в четверг, 1 ноября, сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

Так, на востоке завтра днем температура воздуха составит от +18 до +23 градуса, в западных областях от +14 до +17 градусов, на остальной территории страны +16...+19 градусов.

В Киеве 2 октября будет облачно, есть вероятность дождя. Температура воздуха будет колебаться около +17...+18 градусов. Также жителям столицы стоит остерегаться сильного порывистого ветра.

Дождей в пятницу не ожидается только в восточном регионе, а также в Сумской и Полтавской областях.

На выходных по данным синоптика в Украине потеплеет в среднем до +19...+22 градусов.

"Могу только представить, какая красота будет в лесу в ближайшие дни - дышать легко, не сухо, тепло, запах иглицы, сосны, красивенные листья... Словом, грибы - прячьтесь! К вам движется лавина двуногих существ с корзинами и ножами!" - пошутила Диденко.

Напомним, в Киеве в первый день октября ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. Власти просят киевлян плотно закрыть все окна домов.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в октябре.