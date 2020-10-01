Харьковский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения троим из 16 подозреваемых, которые обстреляли автобус активистов организации "Патриоты - За жизнь" 27 августа. Их апелляционные жалобы начали рассматривать в порядке очереди в четверг, 1 октября.

Напомним, они представляют партию "Нацкорпус" Билецкого либо родственные ей организации.

Как сообщает "Общественное", в четверг, 1 октября, суд отказал защите в освобождении из-под стражи подозреваемого Евгения Шкиркова, а также отказался удовлетворить ряд заявлений о взятии его на поруки.

В настоящее время у здания суда продолжается акция протеста националистов, в связи с чем там ограничено движение транспорта.

Напомним, автобус с людьми из организации "Патриоты за жизнь", возглавляемой нардепом Ильей Кивой, расстреляли члены "Национального корпуса" вечером 27 августа на трассе под Харьковом. Три человека получили тяжелые ранения в результата обстрела.

По горячим следам банду нападавших задержала полиция. После чего Киевский районный суд Харькова отправил под арест всех задержанных. При этом число подозреваемых выросло до 16.

В середине сентября из харьковского СИЗО выпустили одного из 16 задержанных, а дело против него закрыли.