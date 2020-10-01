В Украине, вот уже второй день подряд, число новых зараженных Сovid-19 превышает 4 000 случаев в сутки. И это печальное число может возрасти в два раза.

С таким заявлением выступил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине (ВОЗ) Ярно Хабихт.

По его словам уже в ближайшие месяцы количество новых случаев коронавирусной инфекции в Украине может составить от 7 000 до 9 000 в день.

Об этом передает портал "Суспільне".

По словам Ярно Хабихта, в Украине до сих пор наблюдается передача вируса в общинах, тогда как другие страны переходят к кластерной передаче (в кругу социальных связей человека).

Согласно исследованию ВОЗ, лишь каждый четвертый человек регулярно моет руки, а каждый третий - не соблюдает физическую дистанцию, когда посещает различные мероприятия.

"В ближайшие месяцы мы ожидаем, что количество случаев превысит 5 000 и может составить от 7 000 до 9 000 случаев в день. В этом же контексте мы также фиксируем все больше случаев и в Европе", - сказал Хабихт.

При этом он считает правильным введение адаптивного карантина, однако показатели тестирования подозрений на коронавирус рекомендует увеличить.

"Многие страны ввели качественные системы отслеживания контактов на уровне районов и даже на национальном уровне за это лето. Это очень важное направление работы для Украины, на котором необходимо сконцентрироваться осенью", - подчеркнул Хабихт.

Он отметил, что необходимо совместить тестирование с отслеживанием случаев.

"Так мы будем знать, где был первый случай, и знать, с кем контактировало данное лицо в течение предыдущих 14 дней, а затем сможем проверить, заболели ли они. Тогда мы достигнем ситуации, как в некоторых скандинавских странах или в Германии, или в других, где делали подобные вещи. Они если обнаруживают зараженного коронавирусом, то могут найти и 80% его контактов за предыдущие 14 дней", - объяснил Хабихт.

Также он сообщил, что вакцина от коронавируса для людей из уязвимых групп населения может появится в Украине во второй половине 2021 года - в случае положительных результатов исследований.

Ранее "Страна" сообщала, что Минздрав показал свежую статистику распространения коронавируса в регионах Украины на 1 октября.