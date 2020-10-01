Утром в четверг, 1 октября, в Карпатах произошло ЧП: группа туристов восходила на гору Стог, когда один из них потерял сознание. Мужчина впал в кому, однако позже он пришел в себя.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

Информация о происшествии появилась около 09:15. Оказалось, что у одного из пятерых туристов из группы, следовавшей на гору Стог, жителя Канева, 1983 года рождения, в долине Радул возникла гипогликемическая кома (по предварительным данным, он был без сознания).

Для проведения аварийно-спасательных работ на место направили работников Верховинского поисково-спасательного отделения, Ворохтянского поисково-спасательного отделения и Косовского поисково-спасательного отделения.

Когда спасатели прибыли к туристам, пострадавший был в сознании, в 11:35 сотрудники Службы спасения начали транспортировку мужчины в деревню Шибено для передачи работникам скорой медицинской помощи.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как этим летом в Карпатах из-за ливней и наводнения застряли 22 туриста.

Также мы сообщали, что у Зеленского обсуждают создание туристической зоны в Карпатах, где могут провести Олимпиаду 2028 или 2030.