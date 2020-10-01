Россиянин спрятал пистолеты-пулеметы в детских игрушках и пытался ввезти их в Украину - СБУ

Гражданин Российской Федерации задержан при попытке провезти два пистолета-пулемета на территорию Украины. Он спрятал оружие в детских игрушках, однако таможенникам удалось обнаружить его при досмотре.

Об этом в четверг, 1 октября, информирует пресс-центр Службы безопасности Украины.

"При прохождении таможенного контроля в микроавтобусе среди личных вещей гражданина правоохранители обнаружили два пистолета-пулемета марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21. Во избежание разоблачения, иностранец скрыл оружие в детских игрушках", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину, в отношении него начато уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда). Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Продолжаются следственные действия.

Напомним, недавно сотрудник Службы внешней разведки и бывший пограничник попытались вывезти боеприпасы из зоны вооруженного конфликта на Донбассе. Теперь они могут оказаться за решеткой на 7 лет.

Ранее мы писали о том, как в Харькове Госбюро расследований разоблачило одного из служащих киевских подразделений СБУ, который пытался продать оружие.