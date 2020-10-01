В понедельник, 28 сентября, синоптики предупредили о грядущем циклоне и магнитных бурях, а уже в ночь с 30 сентября на 1 октября в Киеве пронесся ураган, который нанес большой урон городу.

Об этом сообщает КО "Киевзеленстрой" на своей странице в Facebook.

Шторм, который прошел ночью, сломал множество деревьев. Некоторые из них падали на автомобили и линии электропередач. Звонки в аварийно-диспетчерскую службу начали поступать в пять утра и продолжают до сих пор. Специалисты продолжают работу, расчищая проезжие дороги и пешеходные тротуары, постепенно вывозят упавшие деревья.

Сообщается, что поваленные деревья обнаружили в Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Днепровском районах.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась в пожарах, охвативших Луганщину. Правда в этом случае, возможно виновата не природа, а намеренный поджег.

Также мы рассказывали более подробно о том, что Аваков и Нацполиция рассматривают версию умышленного поджога в Луганске.