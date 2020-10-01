В Луганской области на огромной площади пылают масштабные пожары, в которых власти обвинили сепаратистов так называемой "ЛНР" из-за их обстрелов трассирующими пулями, число жертв уже выросло до девяти человек, а министр внутренних дел Арсен Аваков признал, что есть все основания говорить об умышленных поджогах.

Об этом глава МВД Арсен Аваков рассказал в эфире телеканала Украина 24 в четверг, 1 октября.

"Северодонецк вне угрозы, лакокрасочному и спиртовому заводам угрозы уже нет. Большой ветер на шести участках, все еще еидут возгорание", - сказал министр.

По его словам, для тушения пожара собраны все правоохранительные силы и подразделения ГСЧС.

"Правда в том, что нам не хватает технических возможностей. И мы еще летом обращались по этому поводу в парламент", - заявил он.

По данным спасателей, к тушению сейчас привлечены 1 247 человек и 209 единиц техники, в том числе от: ГСЧС - 534 человека, 112 единиц техники (Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская и Харьковская области), в том числе два самолета Ан-32П и 2 вертолета. От ВСУ - 148 человек, 14 единиц техники; Гослесагентства - 60 человек, 56 единиц техники; Нацполиции - 500 человек, 22 единицы техники; другие органы власти - 5 человек, 5 единиц техники.

Работы сейчас проводятся в круглосуточном режиме на всех шести основных очагах пожаров.

Об этом сообщила начальник отдела коммуникаций главного отдела Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Она отметила, что тушение пожаров продолжается, созданы следственно-оперативные группы, которые сейчас работают на местах, там, где уже локализованы и ликвидированы пожары: осматривают дома, уничтоженные огнем.

"Пока что нет данных, сколько домов сгорели, какие убытки нанесены, продолжаем только работать. А причины рассматриваются различные. И умышленный поджог, и неосторожное обращение с огнем, и другие версии, но, чтобы сказать, что какая-то версия главная, этого мы не можем пока что", - заявила Татьяна Погукай, передает РБК.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за пожаров началась детонация боеприпасов на КПВВ "Станица Луганская".