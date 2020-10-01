По состоянию на 12:00 1 октября в результате пожаров в Луганской области погибли 9 человек. Огонь повредил уже около 250 зданий на территории региона.

Об этом в четверг, 1 октября заявил глава оперативной правительственной группы, первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой во время пресс-брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, на сегодня мы имеем 9 погибших: один в результате пожара, остальные – после проведения соответствующих экспертиз будет соответствующее решение по причинам гибели этих лиц", - сказал Яровой.

При этом еще по состоянию на 11:30 в ГСЧС сообщали о 8 погибших и 10 госпитализированных в результате происшествия.

"Эвакуированы 120 человек, в том числе из: сел Муратово - 35 человек (размещено в пгт Новойдар в школе и больнице), Вороново - 40, Сиротино - 25 Осколоновка - 20 (эвакуированные из трех сел размещены в г.Северодонецк)", - заявили в пресс-службе спасателей.

По их данным, огонь повредил примерно 250 зданий на территории Луганской области (Вороново -70, Сиротино - 64, Метелкино - 30, Муратово – 26, Капитаново - 20, Осколоновка – 20, Кряковка - 2, Трехизбенка - 2).

"Силами ГСЧС на окраине Северодонецка осуществляется тушение пожара на складе бытовой химии и лакокрасочных изделий (привлечено 15 человек, 4 ед. техники); Пожары на заводе антисептиков (хранится 30 тонн спирта) и на хлораторной насосной станции ликвидированы (хранится 280 кг хлора)", - добавили в ГСЧС.

Представители ведомства подчеркнули, что на данный момент огонь не распространяется в сторону Северодонецка.

"По предварительным оценкам ориентировочная площадь пройденная огнем во всех 6 ячейках, составляет около 9,3 тыс. гектаров", - говорится в информации.

Всего к тушению привлечены 1 247 человек и 209 единиц техники. Работы проводятся в круглосуточном режиме на всех 6 основных очагах пожаров.

Напомним, масштабные лесные пожары в Луганской области начались в среду, 30 сентября. Уже сегодня утром спасатели заявили о 146 очагах возгорания в разных районах, в том числе вдоль линии разграничения.

В штабе ООС утверждают, что пожары возникли по вине сепаратистов, которые устроили "вооруженные провокациями с применением трассирующих пуль".

Ранее мы писали, что из-за пожаров в Луганской области временно остановил работу КПВВ "Станица Луганская", в районе которого началась детонация боеприпасов.