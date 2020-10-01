На местных выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года, больше всего украинцев поддерживают партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Евросолидарность".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, 25-28 сентября социологи опросили 5 тысяч респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах страны, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса.

На местных выборах больше 5% набирают:

"Слуга народа" - 15,5% голосов респондентов, которые определились и намерены прийти на выборы,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%,

"Европейская солидарность" - 11,4%,

"Батькивщина" - 8,3%,

"За будущее" - 6,2%.

Менее 5% набирают:

Радикальная партия Олега Ляшко - 4,9%,

"Наш край" - 3,1%,

УДАР Виталия Кличко - 3,1%,

ВО "Свобода" - 3,0%,

партия Шария - 2,5%,

партия "Сила и честь" - 2,0%,

"Пропозиция" - 1,8%,

"Голос" - 1,8%,

"Победа Пальчевского" - 1,7%.

Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах, которые были включены в список для исследования, - 23,4%.

Последний показатель очень интересный. Потому что в эту цифру включаются многочисленные "партии мэров". Например, блоки Кернеса и Светличной в Харькове, проект Вилкула в Днепре, партия "Доверяй делам" Труханова, партия Бойченко в Мариуполе и т.д. Все вместе они возьмут много голосов и в своих регионах вполне могут претендовать на первые места, обойдя общенациональные партии.

Именно поэтому практически у всех общенациональных партий рейтинг в этом опросе ниже, чем у них же при опросах по парламентским выборам, где местные партии не участвуют.

Напомним, по данным соцопросов во второй тур президентских выборов вышли бы Зеленский и Бойко.

Также мы писали, что, по данным социологов, в Киевсовет проходят 8 партий, лидирует "УДАР".