Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что вскоре съедет с президентской дачи в Пуще-Водице. Новость о ее переезде туда стала резонансной по ряду причин.

Во-первых, потому что факт аренды скрывался. Семья Венедиктовой живет там с июня, а об этом стало известно в конце сентября. И то не из ее уст, а благодаря расследованию журналистов.

Во-вторых, поскольку оказалось, что генпрокурор снимала ее по очень низкой для такого коттеджа стоимости - за две тысячи долларов.

В-третьих, так как Венедиктова переехала туда, по данным журналистов, путем манипуляции и давления на чиновников Госуправделами.

"Страна" рассказывает о нынешнем месте проживания Венедиктова и как она там оказалось - по ее версии и по данным СМИ.

Элитный особняк с озером и кортом

Новость о том, что Ирина Венедиктова переехала в резиденцию президента была опубликована 23 сентября. Такое расследование провел журналист и блогер Владимир Бойко.

В своем материале Бойко утверждал, что Венедиктова договорилась с обвиняемым в уголовном деле директором комплекса "Пуща-Водица" Госуправления делами Евгением Егоровым.

Егоров как лицо, которое зависит от прокуратуры, вынужден был пойти Венедиктовой навстречу. И в июне 2020 года генпрокурор вместе с семьей въехала в резиденцию президента Украины общей площадью 675,1 квадратных метров, расположенную по адресу: Киев, ул. Вышгородская, 85.

Важное примечание: по закону право проживать там имеют только три первых лица страны: президент, премьер-министр и спикер парламента.

Чтобы обойти эту норму Венедиктова обратилась к главе правительства Денису Шмыгалю с просьбой выдать секретное постановление Кабмина, которое бы позволило ей жить в резиденции президента.

В итоге такое постановление №506 от 19 июня 2020 года было выпущено и вступило в силу.

Данное расследование оказалось достоверным. А потому вызвало резкую критику в обществе. Бывший замгенпрокурора, а ныне нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин опубликовал правовую оценку данному событию. Его он назвал "гнусной аферой". И высказал мнение, что Венедиктова должна быть уволена и привлечена к уголовной ответственности, возможно, даже вместе с премьером Шмыгалем.

Отметим, что цена аренды, которую платила Венедиктова, является аномально низкой - 63 000 гривен. При том, что из бюджета на содержание госдачи ежемесячно выделяется 163 тысячи гривен в месяц.

А за сумму чуть более двух тысяч долларов, которые платила Венедиктова, по данным риелторов, можно снять квартиру в центре Киева. Но никак не двухэтажный особняк с озером, беседками и теннисным кортом.

"Страна" сняла видео президентскую резиденцию, арендованную Венедиктовой, с высоты птичьего полета. Выглядит он действительно мощно и элитно.

Территория ухоженная, ее окружают гигантские хвойные и лиственные деревья, благодаря чему там чистый воздух и красивая природа в любое время года. Арендатор может прогуляться к озеру и покататься там на лодочке, побегать в уединении, поужинать на летней веранде без посторонних глаз.

Все это читатель может рассмотреть в видеоролике, снятом "Страной" с помощью дрона.

"Подкидывали мертвых птиц". Версия Венедиктовой

Спустя неделю после публикации расследований Ирина Венедиктова заявила, что будет съезжать с президентской резиденции.

Действующий генпрокурор - уроженка Харькова. В пригороде первой столицы ее семья владеет домом площадью 387,5 квадратных метров. А вот жильем в Киеве Венедиктова обзавестись не успела. После переезда она с супругом и детьми стала арендовать жилье. Но жила там недолго.

Со слов Ирины Венедиктовой, у нее были причины так поступить - она исходила из "соображений безопасности".

"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этой дом - временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что я очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо было сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно с соображениями безопасности", – написала Венедиктова в Facebook.

В качестве примеров она приводит то, некто с помощью дронов подкидывал на ее балкон "политых кровью мертвых птиц" и были "куда более неприятные и по-настоящему опасные обстоятельства" (видимо, речь идет о предыдущем жилье, которое она арендовала).

Несмотря на это глава ГПУ пообещала покинуть дом в течение нескольких дней. Четкую причину, почему Венедиктова решила съехать, она не называет.

Что касается низкой арендной платы, Венедиктова отметила, что устанавливала ее не она.

"Получив предложение просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше... Я никогда раньше в своей жизни не жила в домах, принадлежащих государству, так что богатого опыта аренды такого рода имущества у меня нет", – написала Венедиктова.

Проще говоря, в контексте аномально низкой аренды Венедиктова решила сойти за неопытного человека, не знающего реальных цен на рынке. Также обращает на себя внимание ее фраза о том, что она заранее знала, что будет жить там несколько месяцев. Это противоречит логике ее повествования о "соображениях безопасности": если она опасалась за свою жизнь, то почему была так уверена, что причина ее страхов скоро исчезнет.

Впрочем, одно объяснение может быть. Дело в том, что как раз в июне, когда генпрокурор переехала, радикалу Сергею Стерненко объявили о подозрении.

Готовилась "пидозра" еще заранее. И уже тогда было понятно, что будут массовые акции - в том числе у дома Венедиктовой, куда Стерненко приводил своих сторонников не раз. Размах этих акций никто не мог предугадать, поэтому, не исключено, что Венедиктова решила на время, пока ситуация не уляжется, уехать из центра Киева на закрытую территорию.

Официального подтверждения этой версии нет, но других объяснений, почему Венедиктова опасалась за свою безопасность, пока не просматривается Впрочем, это могло быть только одно из соображений. Другое, не менее логичное - Венедиктова хотела провести лето ближе к природе и подальше от городской суеты.

Но вернемся к аргументации генпрокурора.

Венедиктова заявила, что попросила предоставить методологию расчета арендной платы за использование самого дома, платы за использование общих территорий. В случае, если в результате проверок окажется, что цена должна быть дороже, она пообещала внести доплату.

Отдельно Венедиктова упомянула, что отмечала попытки журналистов снять ее с дронов, "но ни единого разу не мешала им работать - у каждого своя работа".

Версию, что она давила на подследственного директора "Пущи-Водицы" Егорова, глава ГПУ опровергла. И добавила, не видит в своем переезде нарушения ни правовых норм, ни морально-этических.

Отметим, что у Ирины Венедиктовой есть средства, чтобы доплатить за коттедж. На ее личном счету, согласно декларации, 67 248 гривен, 5341 евро; наличными побольше - 20 000 долларов и 500 000 гривен. Также деньги есть и у ее мужа.

Вместе с тем, если отталкиваться лишь от ее заработной платы, аренду даже две тысячи долларов она позволить себе не могла. Венедиктова зарабатывает на посту главы ГПУ около 50 тысяч гривен. И, кстати, в начале лета она жаловалась, что денег ей критически не хватает.

"Я думаю, что сейчас "съем" всю финансовую подушку, которая у меня была. Потому что у меня зарплата "на руки" 38 тысяч гривен. Это последнее, что я получала. А у меня еще семья, дети, домашние животные, которым нужен ветеринар. Поэтому я буду использовать запасы", - отмечала Венедиктова 9 июня 2020 - ровно за десять дней до того, как она уговорила Шмыгаля переселить ее в резиденцию президента "по соображениям безопасности".