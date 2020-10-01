Суд отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины
Высший антикоррупционный суд отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка сроком на два месяца. Отметим, что ранее антикоррупционные органы просили отстранить его из-за привлечения к уголовной ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Facebook, в четверг, 1 октября.
"В четверг, 1 октября, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины на два месяца", - говорится в сообщении.
Напомним, Холоднюку, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, а также его заместителю и пятерым судьям инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.
В июле прокуроры САП и детективы НАБУ вручили вышеперечисленным лицам подозрение. По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.
Между тем Высший совет правосудия отказался отстранять судью Вовка по требованию НАБУ и прокуроров из-за привлечения к уголовной ответственности.