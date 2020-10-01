Высший антикоррупционный суд отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка сроком на два месяца. Отметим, что ранее антикоррупционные органы просили отстранить его из-за привлечения к уголовной ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС на странице в Facebook, в четверг, 1 октября.

"В четверг, 1 октября, следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и отстранил от должности главу Государственной судебной администрации Украины на два месяца", - говорится в сообщении.



Напомним, Холоднюку, председателю Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, а также его заместителю и пятерым судьям инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.

В июле прокуроры САП и детективы НАБУ вручили вышеперечисленным лицам подозрение. По версии следствия, указанная преступная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес кругов.

Между тем Высший совет правосудия отказался отстранять судью Вовка по требованию НАБУ и прокуроров из-за привлечения к уголовной ответственности.