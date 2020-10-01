Утром в четверг, 1 октября, из-за пожаров в Луганской области временно остановил работу КПВВ "Станица Луганская", в районе которого началась детонация боеприпасов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

"Дополнительная информация по состоянию на 11:00. Пожар в районе КПВВ "Станица Луганская" распространился к автодороге, по которой люди пересекают КПВВ, вблизи дороги началась детонация взрывных устройств, в связи с этим, на время прекращена работа КПВВ "Станица-Луганская", - сказано в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, всех граждан, которые находились в КПВВ и рядом с территорией контрольного пункта, отвели на безопасное расстояние. В случае, если люди будут прибывать со временно неподконтрольной территории, их также будут перемещать в безопасные места. Работа пункта пропуска может быть восстановлена после стабилизации ситуации.

Напомним, 30 сентября в Луганской области одновременно возникло 146 очагов пожара. В результате погибли уже 6 человек.

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