Владимир Зеленский приехал с инспекцией в Ровно
Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно учредил день Украине день территориальной обороны, прибыл в Ровенскую область с рабочей поездкой.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как говорится в сообщении, Зеленский проинспектирует строительство северного обхода в городе Ровно, а также примет участие в совещании по состоянию и проблемам развития водохозяйственного комплекса.
Среди других целей поездки президента - ознакомление с работой медицинских учреждений области и проверка строительства спортивных объектов в рамках Национальной программы "Большое строительство".
Напомним, что ранее "Страна" разбиралась в новых указах Кабмина, которые вышли 30 сентября., среди которых новые условия для образовательной системы, а также правила для суда присяжных.
Также мы сообщали о том, что Зеленскому подали петицию с требованием в случае его отставки передать власть главе Офиса президента.