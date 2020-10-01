Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно учредил день Украине день территориальной обороны, прибыл в Ровенскую область с рабочей поездкой.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как говорится в сообщении, Зеленский проинспектирует строительство северного обхода в городе Ровно, а также примет участие в совещании по состоянию и проблемам развития водохозяйственного комплекса.

Среди других целей поездки президента - ознакомление с работой медицинских учреждений области и проверка строительства спортивных объектов в рамках Национальной программы "Большое строительство".

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась в новых указах Кабмина, которые вышли 30 сентября., среди которых новые условия для образовательной системы, а также правила для суда присяжных.

Также мы сообщали о том, что Зеленскому подали петицию с требованием в случае его отставки передать власть главе Офиса президента.