В связи с заявлениями украинских властей о планах вернуть Донбасс на своих условиях полпред России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что Киев фактически прекратил выполнение Минских соглашений.

Об этом в среду, 30 сентября, передает РИА Новости.

Так, Грызлов отметил, что на официальном сайте президента Украины указано: "Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий".

Стоит отметить, что соответствующее сообщение 30 сентября Офис президента распространил в связи с увольнением заместителя главы украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина.





"Это принципиально противоречит самой основе Минских соглашений. (…) Безусловно, такая позиция юридически ничтожна, но политические последствия у нее катастрофичны. Украинская власть вынуждает представителей Донецка и Луганска принять ответные меры и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы. Киеву лучше вернуться к исполнению "Минска", к исполнению своих прежних предвыборных обещаний", - считает полпред.

Он добавил, что постановление Верховной Рады о местных выборах, которое нарушает Минские соглашения, не были скорректированы до сих пор.

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью "Стране" заявил, что если Верховная Рада откажется менять постановление о выборах на Донбассе, переговорный процесс в Минске может быть заблокирован.

Ранее мы писали, что вице-премьер Алексей Резников призвал парламент изменить постановление о местных выборах в части Донбасса, чтобы запустить переговорный процесс в Трехсторонней контактной группе.