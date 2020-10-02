Вот и наступило 2 октября 2020 года. Несмотря на дождь, который пройдет в ряде регионов страны, старайтесь не грустить и радоваться осени в ее нынешнем виде. Мы желаем вам отличной пятницы и публикуем для всех знаков Зодиака гороскоп на сегодня. В отдельной публикации - точный астрологический прогноз на весь октябрь.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня вас ждут хорошие новости от людей, с которыми вы давно не общались. Это могут быть как бывшие коллеги, так даже и школьные товарищи. За добрыми вестями может последовать радость встреч и отличное времяпрепровождение.

Телец (21.04 - 20.05)

Представители вашего знака Зодиака сегодня будут наслаждаться рабочим процессом, учебой или хобби. Если кто-то направит в ваш адрес резкие слова, то не обижайтесь. Если они были в переписке, то учтите, что тональность могла бы не такой, как вы восприняли.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецов может ждать отличный досуг в компании. С хорошей стороны откроются для вас те, кого вы не считали своими друзьями или единомышленниками. При вашем желании в скором времени они станут таковыми - просто протяните руку.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки сегодня могут спонтанно обновить свою внешность или гардероб. Причем, эти изменения будут очень удачными. Ваш новый имидж оценят по достоинству. И вы даже иначе - намного лучше - будете себя ощущать.

Лев (23.07 - 23.08)

Все сложности и преграды, которые встретятся сегодня на вашем пути, будут с легкостью преодолены - так, будто вы перепрыгиваете через низкое препятствие на мощном и сильном скакуне. Поэтому полный вперед!

Дева (24.08 - 23.09)

Откажитесь сегодня от встреч с незнакомыми людьми, а также теми, что вызывает у вас недоверие. Старайтесь быть только в кругу самых близких. Это же касается и общения в коллективе. Не раскрывайте душу тем, кто не зарекомендовал себя надежным собеседником и партнером.

Весы (24.09 - 23.10)

До обеда будет очень много дел и забот. Возможно, вы даже не будете успевать со всем справиться, из-за чего начнете волноваться. Однако во второй половине дня как будто по щелчку ситуация исправится и вы будете радоваться каждому мгновению.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам сегодня рекомендовано видеть и прислушиваться к знакам судьбы. Они могут оказаться в любом месте, поэтому особенно внимательно смотрите по сторонам. В качестве бонуса вы насладитесь по пути осенней природой.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня есть вероятность, что к вам обратятся за советом. Вопрос вам покажется простым, но сразу все равно не отвечайте. Возьмите время для раздумий. Поскольку через несколько часов вы сможете посмотреть на обстоятельства по-другому.

Козерог (22.12 - 20.01)

Особенно важно сегодня для Козерогов - беспокоиться о своем здоровье. Одевайтесь по погоде, подолгу не гуляйте улице, не пейте слишком холодные напитки, а также не злоупотребляйте вредной пищей: жирной, жареной, соленой, сладкой.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи победить этот день со всеми его сложностями смогут лишь своим упорством. При этом просто биться лбом об стену не будет достаточно. Придется также подключать ум и смекалку. Если все получится, то будете собой гордиться.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Ни при каких обстоятельствах не впадайте в уныние, даже не вдруг покажется, что для этого есть повод. Сцепите зубы, отпустите ситуацию и идите дальше. Помните: за черной полоса сразу белая, и она в вашей жизни уже наступила.

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