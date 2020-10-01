C 1 октября и до конца осени украинцам можно въезжать на территорию Болгарии при наличии справки об отрицательном результате теста на коронавирус методом ПЦР.

Об этом сообщает посольство Украины в Болгарии на своей странице в Facebook.

"30 сентября 2020 года обновлено решение Министерства здравоохранения Республики Болгария о временном запрете въезда на территорию страны № РД-01-547, согласно которому с 1 октября по 30 ноября 2020 года гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Республики Болгария при наличии справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, который должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы", - говорится в сообщении.

Кроме того, для выезда за границу граждане Украины должны указать свои личные данные в соответствии с паспортом гражданина Украины, сведения о лаборатории, которая провела исследование (наименование учреждения, адрес и контактные данные, дата проведения тестирования), а также прописанный латиницей метод (PCR) и отрицательный результат (Negative).

Напомним, ранее Болгария разрешала украинцам въезжать в страну без тестирования на коронавирус и 14-дневного карантина.

Также мы писали, что в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по суточному приросту больных Covid-19.