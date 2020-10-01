Офис генпрокурора направил в суд обвинительное заключение в отношении пограничников, которые в 2018 году задержали Михаила Саакашвили и принудительно отправили его в Польшу.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Офисом генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностных лиц Государственной пограничной службы Украины по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины)", - сказано в сообщении.

Так, по данным досудебного расследования, бывший директор Департамента оперативной деятельности и начальник Отдельного отдела для выполнения специальных задач Государственной пограничной службы Украины организовали и в феврале 2018 года осуществили незаконное задержание Саакашвили в Киеве. После этого его принудительно переместили самолетом в Польшу в порядке реадмиссии.

Отметим, что в июле 2017 экс-президент Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства. В это время тот находился в США. В сентябре этого же года Саакашвили пересек вместе со своими сторонниками польско-украинскую границу, а суд во Львовской области признал, что это было сделано незаконно.

Кроме того, сообщалось, что 12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".

В ноябре 2019 года Верховный суд признал, что пограничники при этом действовали законно. Однако в феврале 2020-го выдворившим Саакашвили бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы сообщили о подозрении.