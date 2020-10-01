Из-за пожаров, которые со вчерашнего вечера бушуют на Луганщине, началась детонация боеприпасов у КПВВ "Станица Луганская".

Об этом в Facebook сообщил Евгений Каплин, организатор гуманитарной миссии по перевозкам через пункт пропуска на электрокарах.

"В связи с пожаром около КПВВ "Станица Луганская" и периодической детонацией боеприпасов, мною принято решение о временной приостановке работы электрокаров до ликвидации пожара и стабилизации ситуации", - заявил он.

Также Каплин опубликовал фото пожара в районе пункта пропуска. "Фото из кабины гольфкара в 08:30, внутри КПВВ", - объяснил Каплин происходящее на фотографии.

Напомним, губернатор Сергей Гайдай ранее сообщил "Стране", что 30 сентября в Луганской области одновременно возникло 146 очагов пожара, по состоянию на 1 октября число погибших увеличилось до 6 человек.

Также мы писали, что Штаб ООС обвинил сепаратистов в пожарах в Луганской области.