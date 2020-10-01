Министерства обороны Армении и Арцаха (армянское название Карабаха - Ред.) заблокировали свои сайты из-за хакерских атак из Украины.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Re:public of Artsakh".

Так, при попытке зайти на сайт украинские пользователи видят сообщение: "Соединение отклонено настройками геолокации. В соединении было отказано, потому что эта страна заблокирована в настройках геолокации". Указано, что соединение заблокировано Арменией.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, с тех пор в регионе продолжается противостояние вооруженных сил Армении и Азербайджана. "Страна" писала о том, что изменилось за четвертый день войны в Карабахе.

Также мы писали, что 28 сентября Армения обвинила азербайджанских хакеров в атаке на ведущие СМИ.