Украинские пользователи не могут зайти на сайт Минобороны. Фото: Pixabay

Министерства обороны Армении и Арцаха (армянское название Карабаха - Ред.) заблокировали свои сайты из-за хакерских атак из Украины. 

Об этом сообщает Телеграм-канал "Re:public of Artsakh". 

Так, при попытке зайти на сайт украинские пользователи видят сообщение: "Соединение отклонено настройками геолокации. В соединении было отказано, потому что эта страна заблокирована в настройках геолокации". Указано, что соединение заблокировано Арменией.

Сайт Минобороны Армении и Карабаха заблокирован для украинских пользователей. Скриншот телеграм-канала Re:public of Artsakh

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, с тех пор в регионе продолжается противостояние вооруженных сил Армении и Азербайджана. "Страна" писала о том, что изменилось за четвертый день войны в Карабахе.

Также мы писали, что 28 сентября Армения обвинила азербайджанских хакеров в атаке на ведущие СМИ.

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